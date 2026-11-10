इंदौर: दूसरी मंजिल पर सो रही महिला के वृद्धा के बिस्तर में लगी आग, हो गई मौत

इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में बिस्तर में लगी आग की चपेट में आने से 95 वर्षीय वृद्धा की मौत हो गई। वृद्धा शारीरिक रूप से काफी कमजोर थीं और चलने-फिरने में असमर्थ थीं। ऐसे में आग लगने के बाद वह बिस्तर से उठ नहीं पाईं। घटना सोमवार रात की है।



आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस जांच कर रही है। हालांकि, आशंका जताई जा रही है कि पटाखे की चिंगारी से बिस्तर में आग लगी होगी। वृद्धा दूसरी मंजिल पर स्थित जिस कमरे में सो रही थीं, उसकी खिड़की खुली हुई थी।

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हीरानगर निवासी 95 वर्षीय गुलबाई नरवरे अपने परिजनों के साथ रहती थीं। सोमवार रात परिवार के सदस्य खाना खा रहे थे, तभी उन्हें घर में धुआं उठता दिखाई दिया। परिजनों ने पहले घर के बाहर जाकर देखा, लेकिन धुआं ऊपर की मंजिल से आता दिखाई दिया। इसके बाद वे गुलबाई के कमरे में पहुंचे। कमरे का दरवाजा खोलते ही उन्हें बिस्तर में आग लगी दिखाई दी। परिजनों ने तत्काल आग बुझाई और गुलबाई को बाहर निकाला। इस दौरान उनके पैर भी झुलस गए थे। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

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कमजोरी के कारण मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा पाईं

गुलबाई की उम्र अधिक होने के कारण वह काफी कमजोर थीं। चलने-फिरने में असमर्थ होने के चलते आग लगने के बाद वह बिस्तर से नीचे नहीं उतर पाईं। कमजोरी के कारण वह मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा सकीं। कमरे से धुआं बाहर निकलने के बाद परिजनों को घटना का पता चला। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।