Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Woman sleeping on the second floor dies after a fire breaks out in an elderly person's bed

इंदौर: दूसरी मंजिल पर सो रही महिला के वृद्धा के बिस्तर में लगी आग, हो गई मौत

Tue, 10 Nov 2026 01:33 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Tue, 10 Nov 2026 01:33 PM IST
सार

इंदौर में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसे में 95 वर्षीय वृद्धा की मौत हो गई। वृद्धा अपने कमरे में बिस्तर पर सो रही थीं, तभी अचानक बिस्तर में आग लग गई। उम्र अधिक होने और शारीरिक कमजोरी के कारण वह न तो बिस्तर से उठ सकीं और न ही मदद के लिए आवाज लगा पाईं।

विज्ञापन
Indore: Woman sleeping on the second floor dies after a fire breaks out in an elderly person's bed
इंदौर में वृद्धा की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में बिस्तर में लगी आग की चपेट में आने से 95 वर्षीय वृद्धा की मौत हो गई। वृद्धा शारीरिक रूप से काफी कमजोर थीं और चलने-फिरने में असमर्थ थीं। ऐसे में आग लगने के बाद वह बिस्तर से उठ नहीं पाईं। घटना सोमवार रात की है।

आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस जांच कर रही है। हालांकि, आशंका जताई जा रही है कि पटाखे की चिंगारी से बिस्तर में आग लगी होगी। वृद्धा दूसरी मंजिल पर स्थित जिस कमरे में सो रही थीं, उसकी खिड़की खुली हुई थी।

विज्ञापन

 

हीरानगर निवासी 95 वर्षीय गुलबाई नरवरे अपने परिजनों के साथ रहती थीं। सोमवार रात परिवार के सदस्य खाना खा रहे थे, तभी उन्हें घर में धुआं उठता दिखाई दिया। परिजनों ने पहले घर के बाहर जाकर देखा, लेकिन धुआं ऊपर की मंजिल से आता दिखाई दिया। इसके बाद वे गुलबाई के कमरे में पहुंचे। कमरे का दरवाजा खोलते ही उन्हें बिस्तर में आग लगी दिखाई दी। परिजनों ने तत्काल आग बुझाई और गुलबाई को बाहर निकाला। इस दौरान उनके पैर भी झुलस गए थे। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

कमजोरी के कारण मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा पाईं

गुलबाई की उम्र अधिक होने के कारण वह काफी कमजोर थीं। चलने-फिरने में असमर्थ होने के चलते आग लगने के बाद वह बिस्तर से नीचे नहीं उतर पाईं। कमजोरी के कारण वह मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा सकीं। कमरे से धुआं बाहर निकलने के बाद परिजनों को घटना का पता चला। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed