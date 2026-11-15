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इंदौर में आज क्या है खास: होगा दिलजीत दोसांज का शो, दीपावली मिलन समारोह भी होंगे

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Published by: Abhishek Chendke Updated Sun, 15 Nov 2026 09:16 AM IST

सार दीपावली के बाद आने वाले रविवार को इंदौर में कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन होने जा रहे हैं। छठ पर्व पर रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके लिए शहर में कई जगह कुंड बनाए गए हैं। सुधासागर महाराज रविवार को दलालबाग से विहार करेंगे।

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