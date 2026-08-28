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इंदौर : मोबाइल पर कर रहा था बेटी को परेशान, विरोध करने पहुंचे पिता पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला

Fri, 28 Aug 2026 02:49 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Fri, 28 Aug 2026 02:49 PM IST
सार

इंदौर के चंदन नगर में बेटी को फोन पर परेशान करने से मना करने पर आरोपी राहुल ने पिता के सिर पर सरिए से हमला कर धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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INDORE NEWS - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
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इंदौर शहर के चंदन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रामबलराम नगर में एक पिता को अपनी ही बेटी की सुरक्षा करना भारी पड़ गया। पीड़िता के पिता जब अपनी बेटी को मोबाइल फोन पर लगातार परेशान किए जाने की शिकायत लेकर आरोपी के पास पहुंचे, तो मामला सुलझने के बजाय और अधिक गंभीर हो गया। आरोपी राहुल ने पिता की बात सुनने के बजाय उनके साथ अभद्रता की और यह कहते हुए विवाद शुरू कर दिया कि यह उनके बीच का मामला है।
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सरिए से हमला और जान से मारने की धमकी
विवाद के दौरान आरोपी राहुल का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने गाली-गलौज करते हुए अचानक लोहे का सरिया निकाल लिया। आरोपी ने पीड़ित पिता के सिर पर सरिए से जोरदार वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही आरोपी ने उनके साथ मारपीट की और खुलेआम यह धमकी दी कि अगर उसे युवती से बात करने से रोका गया तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे।
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चंदन नगर पुलिस ने दर्ज किया मामला
घटना के तुरंत बाद पीड़ित पिता अपने परिवार के सदस्यों के साथ चंदन नगर थाने पहुंचे और आपबीती बताई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी राहुल पुत्र पूरन सिंह के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने जैसी विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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पुराने विवाद को लेकर राऊ में पति-पत्नी पर हमला
शहर के राऊ क्षेत्र में भी मारपीट की एक अन्य घटना दर्ज की गई है। यहां पूर्व में दर्ज कराई गई शिकायत से आक्रोशित पड़ोसी ने एक दंपत्ति पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार रजनी नामक महिला की शिकायत पर आरोपी सन्नी पाटिल और हेमलता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।


पत्थर से चेहरे और पीठ पर किया वार
पीड़िता रजनी ने पुलिस को बताया कि आरोपी सन्नी पाटिल से उनका पहले भी विवाद हो चुका था, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई थी। गुरुवार को जब वह अपने पति दिलीप के साथ बाहर से घूमकर घर वापस लौटीं और गाड़ी पार्क कर रही थीं, तभी सन्नी वहां आ धमका। उसने घर के सामने खड़े होने का बहाना बनाकर बहस शुरू की और फिर अचानक पत्थर उठाकर दंपत्ति पर हमला कर दिया। इस हमले में रजनी और उनके पति दिलीप के चेहरे तथा पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। राऊ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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