इंदौर: रक्षाबंधन पर मिले 75 लाख के गुम हुए 238 मोबाइल, क्राइम ब्रांच ने दिया बड़ा तोहफा

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एक विशेष कार्यक्रम में करीब 75 लाख रुपये की अनुमानित कीमत वाले 238 मोबाइल फोन उनके असल मालिकों के सुपुर्द किए गए। इन बरामद फोनों में 11 महंगे आईफोन भी शामिल हैं। डीसीपी (अपराध) राजेश त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच ने वर्ष 2026 में अब तक गुम हुए मोबाइल फोनों की प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 1045 मोबाइल फोन तलाश कर आवेदकों को वापस सौंपे हैं।विशेष बात यह है कि गुम या चोरी होने के बाद ये मोबाइल फोन न केवल इंदौर में बल्कि देश के अन्य विभिन्न शहरों और राज्यों में सक्रिय रूप से इस्तेमाल किए जा रहे थे। साइबर टीम ने आधुनिक तकनीकी जानकारी के आधार पर इन फोनों की सटीक लोकेशन और उनके मौजूदा इस्तेमाल का पता लगाया। इसके पश्चात पुलिस की अलग-अलग टीमों का गठन कर विभिन्न स्थानों से इन फोनों की सफल बरामदगी की गई।इस बार पुलिस द्वारा बरामद किए गए 238 मोबाइल फोनों में सबसे अधिक 77 फोन वीवो कंपनी के हैं। इसके अतिरिक्त 38 ओप्पो, 29 सैमसंग, 22 वनप्लस तथा 16 रेडमी के फोन शामिल हैं। इसके साथ ही साइबर टीम ने 11 प्रीमियम आईफोन भी ढूंढ निकालने में सफलता प्राप्त की है।क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने सिटीजन काप एप और सीईआईआर पर दर्ज शिकायतों का गहन तकनीकी विश्लेषण किया। आईएमईआई नंबर के आधार पर ऐसे मोबाइल फोनों को चिन्हित किया गया जिनमें पुरानी सिम हटाकर किसी अन्य नई सिम का उपयोग किया जा रहा था। इस तकनीकी जानकारी के मजबूत आधार पर पुलिस टीमों ने मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों में दबिश देकर मोबाइल बरामद किए।इंदौर क्राइम ब्रांच की सिटीजन काप एप्लीकेशन पर आम नागरिक अपने गुम या चोरी हुए सामान की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मोबाइल गुम होने की स्थिति में इस एप के रिपोर्ट लॉस्ट आर्टिकल विकल्प पर जाकर आसानी से शिकायत पंजीकृत की जा सकती है। इसमें मोबाइल का विवरण, बिल अथवा पुलिस थाने की शिकायत की प्रति और वैकल्पिक मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होता है। मोबाइल बरामद होने पर पुलिस इसी दिए गए वैकल्पिक नंबर पर आवेदक को सूचित करती है।यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल चोरी या गुम हो जाता है तो सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से उसका आईएमईआई नंबर ब्लॉक कराया जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करानी होती है और अपनी पुरानी सिम दोबारा प्राप्त करनी होती है। इसके बाद सीईआईआर पोर्टल पर आवेदन भरकर मोबाइल का बिल, पुलिस शिकायत की प्रति तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। प्रक्रिया पूरी होने पर एक रिक्वेस्ट आईडी मिलती है जिससे आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।