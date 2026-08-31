इंदौर: रानीपुरा में नगर निगम की रिमूवल कार्रवाई पर भारी बवाल, दुकानदारों ने की सड़क जाम करने की कोशिश

1 of 4 सड़कों पर उतरे आक्रोशित दुकानदार। फोटो- जयेश मालवीय। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



इंदौर के रानीपुरा इलाके में नगर निगम की रिमूवल कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। निगम की टीम दुकानों के बाहर अवैध रूप से बने ओटले और अस्थायी पार्टिशन हटाने पहुंची थी। जब यह कार्रवाई रानीपुरा से संजय सेतु ब्रिज की ओर आगे बढ़ी, तो स्थानीय दुकानदारों और निगम अधिकारियों के बीच तीखा विवाद छिड़ गया। दोनों पक्षों में जोरदार बहस और चिल्ला-पुकार देखने को मिली। विवाद बढ़ने पर कुछ दुकानदारों ने मार्ग पर बैठकर सड़क जाम करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए उन्हें सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू रूप से बहाल कराया।

2 of 4 ओटले और पार्टिशन तोड़े जाने पर अधिकारियों से भिड़े व्यापारी। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

तीन थानों के पुलिस बल के साथ 70 दुकानों पर चला बुलडोजर

नगर निगम की रिमूवल टीम सोमवार को भारी अमले और तीन थानों के पुलिस बल के साथ रानीपुरा क्षेत्र में पहुंची। कार्रवाई के दौरान टीम ने एक के बाद एक लगभग 60 से 70 दुकानों के बाहर बने अस्थायी पार्टिशन और पक्के ओटलों को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा फुटपाथ पर अवैध रूप से रखी गई 8 से 10 गुमटियों को भी पूरी तरह से हटा दिया गया। शुरुआत में दुकानदारों ने इसका मामूली विरोध किया, परंतु कार्रवाई आगे बढ़ने के साथ माहौल गरमा गया। रिमूवल अधिकारी बबलू कल्याणे और दुकानदारों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद आक्रोशित दुकानदारों ने बाजार बंद कराने और रानीपुरा मुख्य मार्ग को जाम करने का प्रयास किया।

3 of 4 पुलिस ने हटवाकर दोबारा शुरू कराई निगम की रिमूवल कार्रवाई। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

पुलिस ने संभाला मोर्चा और हटवाया चक्काजाम

हंगामे की स्थिति के दौरान कुछ दुकानदार विरोध जताते हुए सड़क के बीचों-बीच खड़े हो गए और आने-जाने वाले वाहनों को जबरन रोकने लगे। इस घटना की सूचना मिलते ही एसीपी विनोद दीक्षित और रूबिना मिजवानी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मोर्चे पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने तुरंत कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदर्शनकारी दुकानदारों को सड़क से हटाकर किनारे किया, जिसके बाद ठप पड़ी निगम की कार्रवाई को दोबारा शुरू कराया जा सका। रानीपुरा इलाके में सफलता पूर्वक अतिक्रमण हटाने के पश्चात निगम की टीम ने जेल रोड का रुख किया और वहां भी दुकानों के बाहर बने अस्थायी निर्माणों को जमींदोज कर दिया।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 निगम ने दी दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर