फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   indore-news-ahilyabai-holkar-grand-memorial-and-maheshwar-ahilya-lok-project-details

इंदौर: 250 करोड़ से बदलेगी अहिल्या माता के स्मारकों की तस्वीर, जानिए इंदौर और महेश्वर में क्या-क्या बनेगा खास

Mon, 31 Aug 2026 02:29 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Mon, 31 Aug 2026 02:29 PM IST
सार

मध्यप्रदेश में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए इंदौर और महेश्वर में दो भव्य प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इंदौर में अहिल्याबाई स्मारक और संग्रहालय वहीं, महेश्वर में अहिल्या लोक विकसित किया जा रहा है। 

विज्ञापन
indore-news-ahilyabai-holkar-grand-memorial-and-maheshwar-ahilya-lok-project-details
मां अहिल्या शिव की परम भक्त थीं। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंदौर और महेश्वर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की पावन स्मृतियों को सहेजने के लिए दो बड़े प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम और राज्य सरकार के प्रयासों से इन दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। एक तरफ इंदौर के पुराने आरटीओ परिसर में भव्य अहिल्याबाई होलकर स्मारक का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ महेश्वर में महाकाल लोक की तर्ज पर अहिल्या लोक को विकसित करने की योजना पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है।
विज्ञापन


इंदौर में साढ़े तीन एकड़ में आकार ले रहा स्मारक
इंदौर में लालबाग के समीप पुराने आरटीओ भवन परिसर की साढ़े तीन एकड़ भूमि शासन द्वारा इस पावन स्मारक के लिए सौंपी गई है। इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन लंबे समय से प्रयासरत रही हैं। राजवाड़ा में आयोजित कैबिनेट बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने इस पूरे प्रोजेक्ट की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की थी। वर्तमान में पुराने आरटीओ भवन के हॉल और अन्य हिस्सों में स्मारक का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
विज्ञापन


पहले चरण में 40 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू
इंदौर स्मारक प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 150 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े समाजसेवी रामस्वरूप मूंदड़ा का कहना है कि इसके प्रथम चरण में 40 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। शहर के प्रमुख उद्योगपतियों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने इसके लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया है, जिसमें एक उद्योगपति द्वारा 5 करोड़ रुपए का दान शामिल है। राज्य और केंद्र सरकार से भी अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। हाल ही में सुमित्रा महाजन ने दिल्ली प्रवास के दौरान वरिष्ठ मंत्रियों से मिलकर इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण चर्चा की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अत्याधुनिक तकनीकों से जीवंत होगा इतिहास, बहुत कुछ होगा खास
इस स्मारक में अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र और उनकी ऐतिहासिक कृतियों को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए देश के प्रसिद्ध इतिहासकारों और सिनेमैटोग्राफर्स से परामर्श लिया जा रहा है। परिसर में 3डी पेंटिंग, भित्ति चित्र, म्यूरल्स और दुर्लभ तस्वीरों का संग्रहालय बनाया जाएगा। इसके अलावा, लाइट एंड साउंड शो, अहिल्या उद्यान, अहिल्या घाट तथा चंपा बावड़ी और शिव मंदिर की ओर से एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण भी इस परियोजना का मुख्य आकर्षण होगा।


महेश्वर में 100 करोड़ से बनेगा अहिल्या लोक
इंदौर के स्मारक के साथ-साथ महेश्वर में भी अहिल्या बाई होलकर की प्रशासनिक एवं धार्मिक कार्यशैली को नमन करते हुए अहिल्या लोक का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। महेश्वर का यह नया स्वरूप श्रद्धालुओं और पर्यटकों को लोकमाता के दिव्य व्यक्तित्व और इतिहास से रूबरू कराने का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed