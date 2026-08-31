इंदौर: 250 करोड़ से बदलेगी अहिल्या माता के स्मारकों की तस्वीर, जानिए इंदौर और महेश्वर में क्या-क्या बनेगा खास

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इंदौर में लालबाग के समीप पुराने आरटीओ भवन परिसर की साढ़े तीन एकड़ भूमि शासन द्वारा इस पावन स्मारक के लिए सौंपी गई है। इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन लंबे समय से प्रयासरत रही हैं। राजवाड़ा में आयोजित कैबिनेट बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने इस पूरे प्रोजेक्ट की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की थी। वर्तमान में पुराने आरटीओ भवन के हॉल और अन्य हिस्सों में स्मारक का निर्माण कार्य प्रगति पर है।इंदौर स्मारक प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 150 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े समाजसेवी रामस्वरूप मूंदड़ा का कहना है कि इसके प्रथम चरण में 40 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। शहर के प्रमुख उद्योगपतियों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने इसके लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया है, जिसमें एक उद्योगपति द्वारा 5 करोड़ रुपए का दान शामिल है। राज्य और केंद्र सरकार से भी अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। हाल ही में सुमित्रा महाजन ने दिल्ली प्रवास के दौरान वरिष्ठ मंत्रियों से मिलकर इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण चर्चा की है।इस स्मारक में अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र और उनकी ऐतिहासिक कृतियों को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए देश के प्रसिद्ध इतिहासकारों और सिनेमैटोग्राफर्स से परामर्श लिया जा रहा है। परिसर में 3डी पेंटिंग, भित्ति चित्र, म्यूरल्स और दुर्लभ तस्वीरों का संग्रहालय बनाया जाएगा। इसके अलावा, लाइट एंड साउंड शो, अहिल्या उद्यान, अहिल्या घाट तथा चंपा बावड़ी और शिव मंदिर की ओर से एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण भी इस परियोजना का मुख्य आकर्षण होगा।इंदौर के स्मारक के साथ-साथ महेश्वर में भी अहिल्या बाई होलकर की प्रशासनिक एवं धार्मिक कार्यशैली को नमन करते हुए अहिल्या लोक का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। महेश्वर का यह नया स्वरूप श्रद्धालुओं और पर्यटकों को लोकमाता के दिव्य व्यक्तित्व और इतिहास से रूबरू कराने का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।