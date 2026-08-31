इंदौर: पेट दर्द का इलाज करवाने गई बालिका की अस्पताल में मौत, परिजन ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बच्ची को पिछले लगभग दस दिनों से पेट में दर्द की शिकायत थी। पेट दर्द से राहत दिलाने के उद्देश्य से उसकी मां रविवार दोपहर करीब तीन से चार बजे के बीच उसे खातीवाला टैंक के क्लिनिक लेकर पहुंची थी। परिजनों का कहना है कि वे बच्ची को सामान्य जांच और उपचार के लिए लाए थे, लेकिन वहां दिए गए इलाज के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी।बच्ची के परिवार वालों ने क्लिनिक के डॉक्टर श्रीचंद मांगेचा पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि रविवार को उपचार दिए जाने के दौरान बच्ची की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। घटना से व्यथित परिजन, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक देर रात क्लिनिक पहुंचे तथा वहां पहुंचकर विरोध जताया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।दूसरी ओर क्लिनिक के डॉक्टर श्रीचंद मांगेचा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई है। चिकित्सक के अनुसार जब बच्ची को क्लिनिक लाया गया था, तब उसकी शारीरिक हालत पहले से ही काफी गंभीर बनी हुई थी। उन्होंने क्लिनिक की ओर से गलत इलाज दिए जाने के दावे को गलत करार दिया है।बच्ची की मौत असल में किस चिकित्सकीय कारण से हुई है और क्या इलाज में किसी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन हुआ है, यह सब पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल यह तय नहीं हो सका है कि मौत बीमारी की अत्यधिक गंभीरता की वजह से हुई या फिर इसमें इलाज की किसी चूक की भूमिका थी। परिजनों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।