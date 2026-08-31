फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   indore-news-girl-dies-during-treatment-at-clinic-family-alleges-medical-negligence

इंदौर: पेट दर्द का इलाज करवाने गई बालिका की अस्पताल में मौत, परिजन ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

Mon, 31 Aug 2026 08:37 AM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Mon, 31 Aug 2026 08:37 AM IST
सार

इंदौर के खातीवाला टैंक स्थित हर्ष क्लिनिक में पेट दर्द का इलाज कराने आई 10 वर्षीय दिव्यांशी सोलंकी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर श्रीचंद मांगेचा पर गलत इलाज और लापरवाही का आरोप लगाते हुए देर रात क्लिनिक पर हंगामा किया।

विज्ञापन
indore-news-girl-dies-during-treatment-at-clinic-family-alleges-medical-negligence
दिव्यांशी सोलंकी - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंदौर के गणेश नगर क्षेत्र की रहने वाली दस वर्षीय दिव्यांशी सोलंकी की इलाज के दौरान मौत का एक मामला सामने आया है। बच्ची के पिता का नाम मनोज सोलंकी है और यह परिवार मूल रूप से बागली के पूजापुरा क्षेत्र का रहने वाला है। खातीवाला टैंक स्थित हर्ष क्लिनिक में इलाज के दौरान बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।
विज्ञापन


पेट दर्द के चलते क्लिनिक पहुंची थी बच्ची
परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बच्ची को पिछले लगभग दस दिनों से पेट में दर्द की शिकायत थी। पेट दर्द से राहत दिलाने के उद्देश्य से उसकी मां रविवार दोपहर करीब तीन से चार बजे के बीच उसे खातीवाला टैंक के क्लिनिक लेकर पहुंची थी। परिजनों का कहना है कि वे बच्ची को सामान्य जांच और उपचार के लिए लाए थे, लेकिन वहां दिए गए इलाज के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी।
विज्ञापन


डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप
बच्ची के परिवार वालों ने क्लिनिक के डॉक्टर श्रीचंद मांगेचा पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि रविवार को उपचार दिए जाने के दौरान बच्ची की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। घटना से व्यथित परिजन, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक देर रात क्लिनिक पहुंचे तथा वहां पहुंचकर विरोध जताया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


चिकित्सक ने आरोपों को बताया निराधार
दूसरी ओर क्लिनिक के डॉक्टर श्रीचंद मांगेचा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई है। चिकित्सक के अनुसार जब बच्ची को क्लिनिक लाया गया था, तब उसकी शारीरिक हालत पहले से ही काफी गंभीर बनी हुई थी। उन्होंने क्लिनिक की ओर से गलत इलाज दिए जाने के दावे को गलत करार दिया है।


जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद स्थिति होगी साफ
बच्ची की मौत असल में किस चिकित्सकीय कारण से हुई है और क्या इलाज में किसी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन हुआ है, यह सब पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल यह तय नहीं हो सका है कि मौत बीमारी की अत्यधिक गंभीरता की वजह से हुई या फिर इसमें इलाज की किसी चूक की भूमिका थी। परिजनों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed