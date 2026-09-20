फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   indore-davv-to-construct-new-8-crore-three-storey-lecture-theater-hall

इंदौर: डीएवीवी में बनेगा 8 करोड़ का भव्य लेक्चर थिएटर, डिजिटल कक्षाओं के साथ मिलेंगी बहुत सारी सौगातें

Sun, 20 Sep 2026 07:48 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sun, 20 Sep 2026 07:48 PM IST
सार

कार्यपरिषद से मंजूरी प्राप्त इस भवन में आधुनिक डिजिटल कक्षाएं और सेमिनार हॉल होंगे, जिससे शैक्षणिक दबाव कम होगा।

विज्ञापन
indore-davv-to-construct-new-8-crore-three-storey-lecture-theater-hall
डीएवीवी तक्षशिला परिसर। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रशासन अपने तक्षशिला परिसर में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या और कक्षाओं की कमी की समस्या को हल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन 8 करोड़ रुपये की लागत से 3 मंजिला नए लेक्चर थिएटर भवन का निर्माण करने की योजना पर कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा इस निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार इस नए परिसर और भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने में करीब 2 वर्ष का समय लगने का अनुमान है।
विज्ञापन


शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार होगा
इस नए निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य विश्वविद्यालय में जारी अध्ययन गतिविधियों को गति प्रदान करना है। नया भवन बनने के बाद विभिन्न अध्ययन विभाग अपने विद्यार्थियों की दैनिक कक्षाएं यहां सुगमता से आयोजित कर पाएंगे। इससे वर्तमान समय में विभिन्न कक्षाओं पर बना हुआ अतिरिक्त दबाव कम होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस नए भवन का उपयोग पूरी तरह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए निर्धारित रहेगा, जबकि विभागों से जुड़े प्रशासनिक कार्य पहले की तरह संबंधित विभागीय परिसरों से ही संचालित किए जाएंगे।
विज्ञापन


आधुनिक सुविधाओं और डिजिटल उपकरणों का समावेश होगा
3 मंजिला भवन में केवल सामान्य लेक्चर थिएटर ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि शैक्षणिक चर्चाओं, सम्मेलनों और सेमिनार के आयोजन के लिए विशेष हॉल भी बनाए जाएंगे। विद्यार्थियों की विविध शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अलग कमरों का प्रावधान भी इस योजना में शामिल है। इन सभी कमरों और हॉलों को आधुनिक डिजिटल उपकरणों और आवश्यक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनेगा
विश्वविद्यालय परिसर में समय-समय पर नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। कुलगुरु प्रो. राकेश सिंघई के अनुसार नए पाठ्यक्रमों के शुरू होने से आने वाले सत्रों में विद्यार्थियों की कुल संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इसी भविष्यगत आवश्यकता और अतिरिक्त कक्षाओं की मांग को समय से पहले पूरा करने के उद्देश्य से 8 करोड़ रुपये के इस नए शैक्षणिक भवन का खाका तैयार किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed