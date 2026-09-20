इंदौर: इंदौर में आठ साल का बच्चा पानी से भरे गड्ढे में डूबा, दोस्तों के साथ खेलने गया था

इंदौर में आठ साल के बच्चे की पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। रविवार को स्कूल की छुट्टी होने के कारण वह दोस्तों के साथ खेलने बाहर गया था। जब देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे खोजा। दोस्तों ने बताया कि वह गड्ढे में डूब गया। घटना गांधी नगर क्षेत्र की नया बसेरा बस्ती की है।

यहां रहने वाले वंश पिता विशाल के साथ यह घटना हुई। वह चौथी कक्षा में पढ़ता था और दोपहर में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। फिर वे सब बारिश के कारण पानी से भरे गड्ढे में नहाने चले गए। वंश को तैरना नहीं आता था।

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पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं

देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन उसे तलाशने पहुंचे। साथ खेल रहे दोस्तों ने कहा कि वह नहाने गया था। परिजनों को गड्ढे के पास उसके कपड़े मिले। शंका होने पर बस्ती के एक-दो युवकों ने गड्ढे में वंश को खोजा तो उसका शव मिला। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया और अब मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। वंश के पिता मजदूरी करते हैं और उसकी मां का निधन हो चुका है। वंश अपनी दादी के पास रहता था।

गांधी नगर क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए निर्माण एजेंसियों ने दस साल पहले कई जगह गड्ढे किए थे। बारिश के दिनों में उन गड्ढों में पानी भर जाता है और वे जानलेवा साबित होते हैं। पिछले साल भी तीन बच्चों की इस तरह पानी के पोखरों में डूबने से मौत हो गई थी। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद भी उन गड्ढों की तरफ अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं।