इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र में बस बॉडी निर्माण के नाम पर 2.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी भमौरी स्थित एमबी बस बॉडी बिल्डर वर्कशॉप का संचालक मोहित दीक्षित है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करके 1 दिसंबर तक के पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस उससे धोखाधड़ी की राशि, उसके उपयोग तथा इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका के संबंध में पूछताछ कर रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विजय नगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल के अनुसार, आरोपी मोहित दीक्षित पिता सत्यनारायण दीक्षित के विरुद्ध 1 जनवरी 2025 से 6 अक्तूबर 2026 के मध्य वित्तीय अनियमितता तथा धोखाधड़ी की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। आरोपी ने बस बॉडी निर्माण और उससे संबंधित कार्यों के नाम पर विभिन्न ग्राहकों से बड़ी राशि प्राप्त की, परंतु उस रकम का दुरुपयोग कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने बस निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं और काम करने वाले मजदूरों का भुगतान भी नहीं किया।मामले में राजा देब्यांशु सहित कुल 14 पीड़ितों ने पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतों की प्राथमिक जांच में लगभग 2.24 करोड़ रुपये के गबन और धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। पुलिस अधिकारियों ने आवेदकों के विस्तृत बयान दर्ज किए और उनसे प्राप्त संबंधित दस्तावेज का बारीकी से परीक्षण किया। इसके पश्चात 6 अक्तूबर 2026 को विजय नगर थाने में अपराध क्रमांक 953/2026 के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) और 316(5) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई।प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था और पुलिस की टीमें उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थीं। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना प्राप्त हुई। मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषणात्मक आधार पर विजय नगर पुलिस की विशेष टीम ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दबिश देकर आरोपी मोहित दीक्षित को गिरफ्तार किया। वर्तमान में पुलिस रिमांड के दौरान उससे धोखाधड़ी कर हड़पी गई राशि की बरामदगी के प्रयास कर रही है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में शामिल अन्य संभावित सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।