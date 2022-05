{"_id":"62848519a654ea292e3cfd9a","slug":"hit-and-run-in-bhopal-suv-car-rams-women-sleeping-on-pavement-condition-critical","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hit and Run in Bhopal: एसयूवी कार ने फुटपाथ पर सो रही महिलाओं को कुचला, हालत गंभीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Wed, 18 May 2022 11:03 AM IST