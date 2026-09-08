एमपी: पति की शराब छुड़ाने पहुंची थी तांत्रिक के पास, नशीला लड्डू खिलाकर किया दुष्कर्म; 10 महीने तक धमकाता रहा

ग्वालियर में तंत्र-मंत्र और इलाज के नाम पर एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पति की शराब की लत छुड़ाने के लिए तांत्रिक के पास पहुंची महिला को आरोपी ने तंत्र-मंत्र का झांसा दिया। इसके बाद नशीला लड्डू खिलाकर उसे बेहोश किया और दुष्कर्म किया। महिला का आरोप है कि घटना के बाद बदनाम करने और पति को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी करीब 10 महीने तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। परेशान महिला ने आखिरकार पति और सहेलियों को पूरी घटना बताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सोमवार रात मामला दर्ज कर आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया।

पीड़िता के मुताबिक, करीब एक साल पहले वह अपने पति की शराब की लत छुड़ाने के लिए एक मंदिर गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात कमल राठौर उर्फ पटेल नाम के व्यक्ति से हुई। आरोपी ने खुद को तांत्रिक बताते हुए उसके पति की शराब छुड़ाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद वह महिला को कई बार भभूत देने लगा। धीरे-धीरे दोनों की पहचान बढ़ गई और आरोपी महिला के घर भी आने-जाने लगा।

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महिला का आरोप है कि अक्टूबर 2025 में दोपहर के समय आरोपी उसके घर पहुंचा। उसने महिला को एक लड्डू देते हुए कहा कि यह तंत्र-मंत्र किया हुआ प्रसाद है और इसे खाने से उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। महिला के मुताबिक, लड्डू खाने के बाद वह बेसुध हो गई। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने धमकी दी कि यदि उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे बदनाम कर देगा और उसके पति को जान से मार देगा। धमकी और बदनामी के डर से महिला काफी समय तक चुप रही। आरोप है कि इसके बाद आरोपी लगातार उसे धमकाता रहा और उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

महिला के मुताबिक, आरोपी ने आखिरी बार 8 अगस्त 2026 को उसके साथ दुष्कर्म किया। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर महिला ने आखिरकार बीती रात हिम्मत जुटाई और अपनी सहेलियों व पति को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन और सहेलियां उसे लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर कमल राठौर उर्फ पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच जारी है।