ग्वालियर: आईएएस के नाम की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर रिटायर्ड इंजीनियर से ठगी, फर्नीचर बेचने का दिया झांसा

ग्वालियर में साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने आईएएस अधिकारी पी. नरहरि के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और सिंचाई विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर को अपने जाल में फंसा लिया। आरोपियों ने खुद को आईएएस अधिकारी का परिचित और दूसरे आरोपी को सीआरपीएफ कमांडेंट बताकर फर्नीचर बेचने का झांसा दिया। इस तरह रिटायर्ड इंजीनियर से करीब 1 लाख 60 हजार रुपये की ठगी कर ली गई। मामले में मुरार पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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