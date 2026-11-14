ग्वालियर: पशु मेले में घुड़दौड़ प्रतियोगिता के दौरान अचानक गिरी 'तेजस्विनी' की मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल

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दरअसल ग्वालियर के कुलैथ में विशाल पशुपालन सम्मेलन सह पशु मेले का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में पशुपालकों और किसानों की बड़ी भागीदारी रही। मेले में ग्रामीण संस्कृति और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए बैलगाड़ी दौड़ के साथ घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। इसी घुड़दौड़ के दौरान चैतगांव से आई तेजस्विनी नाम की घोड़ी की मौत हो गई।सामने आए वीडियो में घुड़दौड़ के दौरान तेजस्विनी अचानक गिरती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि दौड़ के दौरान ही घोड़ी ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पशुपालकों और पशु प्रेमियों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि घोड़ी की मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।पशुपालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार बताते हुए पशुधन के संरक्षण और बेहतर देखभाल पर जोर दिया जाता है। ऐसे में प्रतियोगिताओं के दौरान पशुओं की सुरक्षा, उनकी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। अब सवाल यह है कि तेजस्विनी की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या प्रतियोगिता के दौरान पशु सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? फिलहाल चैतगांव की तेजस्विनी की मौत का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में है। घोड़ी की मौत के कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।