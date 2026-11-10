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ग्वालियर: विवाहिता की संदिग्ध मौत, बेड पर पड़ा मिला शव; चेहरे और सीने पर खरोंच के निशान, पति पर हत्या का आरोप

Tue, 10 Nov 2026 06:18 PM IST
ग्वालियर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: ग्वालियर ब्यूरो Updated Tue, 10 Nov 2026 06:18 PM IST
सार

ग्वालियर के तारागंज में 30 वर्षीय विवाहिता मृतका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। चेहरे और सीने पर खरोंच के निशान मिले हैं। मायके पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच का इंतजार कर रही है।

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Gwalior: Suspicious death of a married woman; body found on the bed with scratch marks on her face and chest
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ग्वालियर शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र के तारागंज इलाके में मंगलवार दोपहर एक 30 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव उसके ससुराल के कमरे में बेड पर पड़ा मिला। मृतका के चेहरे और सीने पर खरोंच के निशान मिलने से मामला संदिग्ध हो गया। घटना के बाद मायके पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं, हंगामे के बीच पति और अन्य ससुरालीजन मौके से चले गए।

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मृतका की शादी 2019 में तारागंज पुल के पास नादों का मोहल्ला निवासी इमरान खान से हुई थी। दोनों की चार साल की एक बेटी भी है। मंगलवार दोपहर करीब 11 से 12 बजे के बीच मायके पक्ष को मृतका की मौत की सूचना मिली। खबर मिलते ही उसके चाचा खलील और अन्य रिश्तेदार ससुराल पहुंच गए।

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मृतका के चाचा खलील ने पति इमरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इमरान मृतका को जबरन शराब पिलाता था और उस पर गलत काम करने का दबाव बनाता था। चाचा ने आरोप लगाया कि इमरान का किसी अन्य लड़की से प्रेम संबंध था और इसी विवाद के चलते उसने मृतका की हत्या की है। हालांकि, ये सभी आरोप हैं और पुलिस इनकी जांच कर रही है।


घटना की सूचना मिलते ही जनकगंज थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. कोक सिंह ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में मृतका के चेहरे और गले के नीचे सीने पर खरोंच के हल्के निशान मिले हैं। शव के पास उल्टी भी पड़ी हुई थी।

फोरेंसिक एक्सपर्ट ने शुरुआती जांच के आधार पर आशंका जताई कि महिला सुबह से खाली पेट थी। उसने शराब पीने के बाद संभवतः कोई दवा या अन्य पदार्थ लिया होगा। इसके रिएक्शन से पेट में विषाक्त प्रभाव हुआ होगा। उल्टी होने के बाद उसकी मौत होने की आशंका जताई गई है। हालांकि, यह केवल शुरुआती अनुमान है। पोस्टमार्टम और अन्य जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

जनकगंज थाना प्रभारी प्रवीण शर्मा के मुताबिक, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पति को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मृतका की मौत शराब और दवा के संभावित रिएक्शन से हुई या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के नतीजों का इंतजार कर रही है।

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