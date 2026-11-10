ग्वालियर: आवारा सांड का आतंक, बच्चों के साथ जा रही महिला को 50 सेकंड तक कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

शहर में आवारा मवेशियों का आतंक राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ग्वालियर के पीएम आवास मानपुर फेस-1 में बच्चों के साथ पैदल जा रही एक महिला पर आवारा सांड ने अचानक हमला कर दिया। सांड ने महिला को करीब 50 सेकंड तक कुचला। महिला को बचाने के लिए आसपास मौजूद लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार लोगों ने सांड को भगाकर महिला की जान बचाई। हमले में महिला घायल हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है।

जानकारी के मुताबिक, महिला अपने बच्चों के साथ पैदल जा रही थी। इसी दौरान अचानक एक सांड ने उस पर हमला कर दिया। सांड ने महिला को जोरदार टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया और लगातार उसे कुचलता रहा। महिला को सांड के हमले से बचाने के लिए आसपास मौजूद लोग तुरंत दौड़े। लोगों ने शोर मचाकर और अलग-अलग तरीके से सांड को भगाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद सांड वहां से भागा, जिसके बाद महिला को बचाया जा सका।



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आवारा मवेशियों से परेशान स्थानीय लोग

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम आवारा मवेशियों को सड़कों और रिहायशी इलाकों से हटाने में नाकाम साबित हो रहा है। शहर की सड़कों और कॉलोनियों में बड़ी संख्या में आवारा मवेशी घूमते रहते हैं। कई बार ये मवेशी आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की जान पर खतरा बना रहता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि दीपावली के दौरान पटाखों की तेज आवाज से सांड और दूसरे मवेशी घबरा जाते हैं। डर के कारण वे सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगते हैं। इस दौरान लोगों पर हमले की आशंका भी बढ़ जाती है। इसके बावजूद नगर निगम का अमला आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए कोई प्रभावी अभियान चलाता नजर नहीं आ रहा है।

लोगों के मुताबिक, शहर की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में आवारा मवेशी घूम रहे हैं। मानपुर फेस-1 की इस घटना ने एक बार फिर नगर निगम की मवेशी नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि निगम तत्काल अभियान चलाकर आवारा सांडों और मवेशियों को पकड़े, ताकि रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।