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ग्वालियर: तलाक के बाद पूर्व पति ने किया दुष्कर्म, दोनों एक ही मकान के अलग कमरों में रह रहे थे, केस दर्ज

Sun, 11 Oct 2026 06:15 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 11 Oct 2026 06:15 PM IST
सार

ग्वालियर के बहोड़ापुर क्षेत्र में 21 वर्षीय महिला ने अपने पूर्व पति पर तलाक के बाद दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। दोनों तलाक के बावजूद एक ही मकान में अलग-अलग कमरों में रह रहे थे। शिकायत के बाद महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

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gwalior divorced woman accuses ex husband of assault bahodapur police case
तलाकशुदा पत्नी से दुष्कर्म

विस्तार
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शहर के बहोड़ापुर क्षेत्र की निवासी 21 वर्षीय महिला के साथ उसके पूर्व पति द्वारा तलाक के बाद दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि कानूनी रूप से अलग होने के बावजूद आरोपी जबरन उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी, जिससे भयभीत होकर पीड़िता कई महीनों तक शांत रही। 
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घटना के करीब छह महीने बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को आपबीती बताई और महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित महिला का विवाह 26 अप्रैल, 2025 को डबरा निवासी युवक के साथ हुआ था। विवाह के कुछ महीनों बाद ही महिला को पता चला कि उसके पति के किसी अन्य महिला के साथ संबंध हैं। जब महिला ने इस बात का विरोध किया और पति को गलत रास्ते पर जाने से रोकने का प्रयास किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। पति के हिंसक रवैये और रोज-रोज के विवादों से तंग आकर दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मार्च, 2026 में दोनों का तलाक हो गया।
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तलाक की बात परिजनों से छिपाकर रखी थी
तलाक होने के बाद भी दोनों ने अपने-अपने परिवारों से इस बात को पूरी तरह छिपाकर रखा। मार्च, 2026 में दोनों के बीच तय हुआ कि सही अवसर आने पर ही रिश्तेदारों को तलाक की जानकारी देंगे। तब तक दोनों एक ही घर में अलग-अलग कमरों में रहेंगे और उनके बीच पति-पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं रहेगा। इसी समझौते के आधार पर दोनों एक ही मकान में रहने लगे थे।


कमरे में घुसकर किया दुष्कर्म
पीड़िता का आरोप है कि 18 अप्रैल 2026 की रात करीब नौ से दस बजे के बीच उसका पूर्व पति जबरन उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला ने पुलिस से शिकायत करने की बात कही, तो आरोपी ने उसकी हत्या करने की धमकी दी। धमकी के डर से महिला कुछ बोल नहीं सकी। 

मायके जाने के बाद दर्ज कराई शिकायत
जून 2026 में अपनी दादी के निधन के बाद वह बहोड़ापुर स्थित मायके चली गई और वहीं, रहने लगी। वहां उसने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है।
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