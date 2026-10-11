अपराध: 17 बांग्लादेशी नागरिकों का फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, बिलासपुर से दबोचा

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विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में 17 बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले के मुख्य सूत्रधार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने 20 हजार रुपये के इनामी आरोपी गुलाबराय गौतम उर्फ सम्यक बोधि भंते को बिलासपुर से पकड़ा है। एसटीएफ की पूछताछ में आरोपी ने स्वीकारा कि उसने बांग्लादेशी नागरिकों के गिरोह के कथित सरगना रियाल चौधरी उर्फ मित्यानंद भिक्षु के साथ सांठगांठ करके जाली दस्तावेज और पासपोर्ट बनवाने में सहायता की थी।