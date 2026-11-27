धर्मनगरी उज्जैन में आस्था और तकनीक का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। प्राचीन खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा को विस्थापित किए जाने की आशंका के बीच भक्तों ने भगवान के दरबार को बचाने के लिए डिजिटल मुहिम शुरू की है। मंदिर परिसर और आसपास के बिजली के खंभों पर जगह-जगह क्यूआर कोड लगाए गए हैं। इन्हें स्कैन करते ही लोग सीधे सोशल मीडिया पेज से जुड़ रहे हैं।

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