ग्वालियर क्राइम: फर्जी नाम से नौकरी का झांसा देकर लूटी महिला की अस्मत, एडवांस पैसे देने के बहाने की दरिंदगी

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इंदरगंज थाना क्षेत्र में नौकरी का झांसा देकर 25 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म करने और जातिसूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए महिला को अपना फर्जी नाम बताया था।