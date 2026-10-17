भोपाल स्टेशन का बोझ घटाएगा रानी कमलापति: अब यहां भी भर सकेगा ट्रेनों में पानी,कई ट्रेनों के स्टॉपेज की तैयारी

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सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया के मुताबिक, रानी कमलापति स्टेशन पर वॉटरिंग की सुविधा विकसित करने के लिए पिछले डेढ़ साल से विचार-विमर्श चल रहा था। अब प्रस्ताव पर मुख्यालय की सहमति मिल गई है और योजना पर अमल शुरू हो चुका है। यह व्यवस्था तैयार होने के बाद भोपाल स्टेशन पर पानी भरने के लिए रुकने वाली कुछ ट्रेनों को रानी कमलापति स्टेशन पर भी ठहराव दिया जा सकेगा। रेलवे की योजना सभी ट्रेनों को एक स्टेशन पर केंद्रित रखने के बजाय दोनों स्टेशनों के बीच ठहराव का संतुलित बंटवारा करने की है। कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों को रानी कमलापति स्टेशन पर ठहराव दिया जाएगा, जबकि भोपाल स्टेशन पर मौजूदा ठहराव भी जारी रहेंगे। इससे यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए दो विकल्प मिलेंगे और एक ही स्टेशन पर भीड़ का दबाव घटाने में मदद मिलेगी।कटारिया के मुताबिक भोपाल स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ सामान्य दिनों में भी बड़ी चुनौती है। धार्मिक आयोजनों और देशभर से लोगों के पहुंचने वाले कार्यक्रमों के दौरान यह दबाव और बढ़ जाता है। ऐसे समय में ज्यादातर यात्री भोपाल स्टेशन पहुंचते हैं, क्योंकि अनेक ट्रेनों का ठहराव यहीं है। रेलवे इसी स्थिति को बदलने की तैयारी कर रहा है। आगामी सिंहस्थ को देखते हुए भी दोनों स्टेशनों की उपयोगिता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही के दौरान यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराना जरूरी होगा। रानी कमलापति स्टेशन पर अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव होने से यात्रियों को भीड़ के बीच एक ही स्टेशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।कटारिया के मुताबिक के अनुसार, रानी कमलापति स्टेशन की सुविधाओं का पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से यह योजना तैयार की गई है। भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने भी इस पहल पर सहमति जताई है। रेलवे का मानना है कि वॉटरिंग सुविधा शुरू होने के बाद स्टेशन की उपयोगिता बढ़ेगी और इसे यात्री आवागमन के लिए अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिलहाल प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम वॉटरिंग व्यवस्था तैयार करना और उसके अनुरूप ट्रेनों के ठहराव तय करना है। हालांकि, किन ट्रेनों को रानी कमलापति स्टेशन पर रोका जाएगा और यह व्यवस्था कब से शुरू होगी, इसकी तारीख अभी स्पष्ट नहीं की गई है।