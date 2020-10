चुनाव आयोग ने इमरती देवी के चुनाव प्रचार करने पर लगाई एक दिन की रोक

मध्यप्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर तीन नवंबर को वोटिंग होनी है। इस बीच चुनाव आयोग ने कमलनाथ के बाद अब भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी पर कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन पर भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी के मध्यप्रदेश में कहीं भी एक नवंबर को एक दिन के लिए सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों, रैलियों, रोड शो में भाग लेने और मीडिया को साक्षात्कार देने पर रोक लगा दी है।

आदेश में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मिली शक्तियों के आधार पर निर्वाचन आयोग भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को मध्यप्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की जनसभा, जुलूस, रैलियां, रोड शो और मीडिया में साक्षात्कार के साथ सार्वजनिक बयान जारी करने पर रोक लगाता है।



वहीं, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा 27 अक्तूबर को मध्यप्रदेश के जौरा, मुरैना में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे के भीतर आचार्य प्रमोद कृष्णम से स्पष्टीकरण मांगा है।

