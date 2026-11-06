धार का बाजार गुलजार: धनतेरस पर बरसा धन, 400 से अधिक दोपहिया वाहन बिके; सराफा बाजार में सात करोड़ का कारोबार

धनतेरस के साथ ही पांच दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई। शुक्रवार को धनतेरस पर शहर के बाजारों में जमकर धनवर्षा हुई। सुबह से ही बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी थी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सबसे अधिक उत्साह देखने को मिला। शहर में 400 से अधिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई, वहीं चारपहिया वाहनों की भी अच्छी मांग रही। सराफा बाजार में करीब सात करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार का आंकड़ा एक करोड़ रुपये से अधिक रहा। बर्तन बाजार में लगभग 50 लाख रुपये के कारोबार का अनुमान है। कपड़ा, फर्नीचर और अन्य बाजारों को मिलाकर कुल कारोबार करीब 10 से 12 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

विज्ञापन