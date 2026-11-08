धार: दिनदहाड़े चाकू दिखाकर लूट करने वाले दो आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार, जेवरात समेत लाखों का माल बरामद

धामनोद सुन्द्रेल में घर में घुसकर चाकू की नोक पर महिला से सोने के जेवर और नकदी लूटने की वारदात का धामनोद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गए सोने के जेवर और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित कुल 2 लाख 60 हजार रुपए का मशरूका जब्त किया है।

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