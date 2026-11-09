धार: दिवाली की रात भाजपा नेता के सूने घर में चोरी, लोहे का गेट तोड़कर घुसे; हजारों रुपये के साथ जेवर भी ले गए

दीपावली की रात मनावर के धार रोड स्थित साई रेसीडेंसी कॉलोनी में चोरों ने भाजपा नेता सचिन दामके के सूने मकान को निशाना बनाया। बदमाश लोहे का गेट और ताला तोड़कर घर में घुसे तथा करीब 60 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। सोमवार सुबह घर लौटने पर चोरी की जानकारी सामने आई। सूचना पर मनावर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है।

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