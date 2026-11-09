धार: दिवाली की रात भाजपा नेता के सूने घर में चोरी, लोहे का गेट तोड़कर घुसे; हजारों रुपये के साथ जेवर भी ले गए
दीपावली की रात मनावर के धार रोड स्थित साई रेसीडेंसी कॉलोनी में चोरों ने भाजपा नेता सचिन दामके के सूने मकान को निशाना बनाया। बदमाश लोहे का गेट और ताला तोड़कर घर में घुसे तथा करीब 60 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। सोमवार सुबह घर लौटने पर चोरी की जानकारी सामने आई। सूचना पर मनावर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है।
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जानकारी के अनुसार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष (अजा मोर्चा) और श्रीगीताशी आईटी कंप्यूटर सेंटर के संचालक सचिन दामके रविवार रात नए घर में माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद परिवार के साथ पंचवटी कॉलोनी स्थित अपने पैतृक निवास चले गए थे। वहां उन्होंने माता-पिता और बड़े भाई के साथ दीपावली मनाई। इसी दौरान बदमाशों ने सूने मकान को निशाना बनाया। सोमवार सुबह करीब 8 बजे लौटने पर मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो बेडरूम की अलमारी से नकदी और जेवर गायब थे। चोरों ने दो कमरों की अलमारियां भी खंगाली थीं। सूचना पर सुबह करीब 11 बजे मनावर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से जानकारी ली। पुलिस आसपास के मुख्य मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। चोरी गए जेवरों की कीमत का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला है। थाना प्रभारी राजेश यादव के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई थी, बदमाशों की तलाश को लेकर एक टीम गठित कर दी गई है। रात्रि गश्त भी बढाई जा रही है।