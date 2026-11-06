धार: त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, 14 फर्मों से 38 नमूने लिए

दीपावली के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट और गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान मिठाई दुकानों, डेयरी, रेस्टोरेंट और नमकीन विक्रेताओं सहित 14 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 38 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। सभी नमूने जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

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