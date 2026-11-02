इंदौर-दाहोद रेल परियोजना: टीही-धार के बीच 130 किमी की रफ्तार से दौड़ा इलेक्ट्रिक इंजन, पहला हाईस्पीड ट्रायल

इंदौर-दाहोद रेल परियोजना ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। परियोजना के तहत टीही से धार के बीच 47 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित रेल ट्रैक पर सोमवार को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ाया गया। चार चरणों में हुए हाईस्पीड ट्रायल के अंतिम चरण में इंजन को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। ट्रायल के दौरान ट्रैक और पीथमपुर की 3 किलोमीटर लंबी सुरंग का प्रदर्शन भी सामान्य और सुरक्षित पाया गया।

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