जिले की सरदारपुर तहसील के ग्राम राजगढ़ नगर की श्री राम कॉलोनी (पुलिस थाने के पीछे) निवासी चिमन पिता स्व. कालूसिंह भूरिया, का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर (वाणिज्य) 2024, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी पद पर चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, शिक्षकों, मित्रों एवं क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है।

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