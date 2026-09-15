धार: वराह मार्च को लेकर प्रशासन सख्त, अनुमति रद्द होने के बाद कई पदाधिकारी गिरफ्तार, चप्पे-चप्पे पर पुलिस

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सीएसपी शशांक सिंह गुर्जर के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आयोजन की अनुमति रद्द की गई है। शहरवासियों से शांति बनाए रखने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। सुरक्षा के लिए दो दर्जन थाना प्रभारी, 10 एसडीओपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। पीजी कॉलेज ग्राउंड और प्रमुख चौराहों पर फिक्स पुलिस पिकेट लगाए गए हैं, जबकि मोबाइल वैन से लगातार गश्त की जा रही है।प्रशासन की सख्ती के बीच मंगलवार सुबह पुलिस ने वराह मार्च से जुड़े कई पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। इनमें विकास जाट, लोकेश यादव, आशीष बसु, सत्यनारायण रघुवंशी उर्फ टू-टू ठाकुर, संदीप यादव, बाला उर्फ विक्रम, बाला उर्फ स्वप्निल सितौले, दीपक उर्फ रोहित सांठे और सत्यतम पिता सुखराम निवासी धामनोद शामिल हैं।ASI ने आदेश जारी कर गंजीखाना स्थित पुरातत्व संरक्षित इमारत को मंगलवार को बंद रखा है। विभाग ने अनधिकृत प्रवेश या गतिविधि पर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है।यह ऐतिहासिक स्थल हिंदू पक्ष में विजय मंदिर और मुस्लिम समाज में लाट मस्जिद के नाम से जाना जाता है। प्रशासन के अनुसार शहर में सीसीटीवी, ड्रोन और हाईराइज इमारतों से निगरानी की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में बल तैनात है और बाहरी लोगों से फिलहाल धार नहीं आने की अपील की गई है। प्रस्तावित मार्च के समय सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी रहेगी।