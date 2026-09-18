मांडू की होटलों को नोटिस जारी: पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड से लेकर पानी की जांच रिपोर्ट नहीं, रसोई में गंदगी

पर्यटन नगरी मांडू की प्रतिष्ठित होटलों और रिसॉर्ट में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में कई कमियां सामने आई हैं। पानी की जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिले। वहीं कई रसोईघरों में निर्धारित मानकों के अनुसार साफ-सफाई का भी अभाव पाया गया। इसके बाद विभाग ने 11 प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना नोटिस जारी किए हैं। 15 दिन में कमियां दूर नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।

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