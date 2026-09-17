धार में दो हादसों में तीन की मौत: आमने-सामने भिड़ीं बाइकों में गई दो की जान तो बल्कर ने बाइक सवार को रौंदा

धार जिले में गुरुवार को हुए दो सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोणी फाटे के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में दोनों बाइक सवार सड़क पर जा गिरे। इसमें दो लोगों की मौत हो गई। वहीं थाना क्षेत्र के ग्राम बोरझिरी में बल्कर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई।

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