पुलिस को बड़ी सफलता: फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, एक अन्य वारदात भी कबूली

जिले की सरदारपुर तहसील के मांगोद-मनावर मार्ग पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हुई लूट के सनसनीखेज मामले का अमझेरा पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान पकड़े गए बदमाशों ने एक अन्य लूट की वारदात को अंजाम देने की बात भी स्वीकार की है।

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