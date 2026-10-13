देवास अपराध: पेंशन कार्ड अपडेट के नाम पर 6.03 लाख की ठगी, आरोपी बिहार से गिरफ्तार

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पुलिस की टीम ने पेंशन कार्ड अपडेट करने और कर में छूट दिलाने का झांसा देकर 6.03 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी को बिहार के कटिहार जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसके घर की अलमारी से 5 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। पकड़ा गया आरोपी कटिहार जिले के रौतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत खुदनारुपसपुर निवासी 21 वर्षीय सचिन कुमार है।