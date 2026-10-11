नवरात्रि विशेष: रूठी दो बहनों की अनूठी कहानी, एक पाताल में समाई तो दूसरी टेकरी से उतरने लगीं

विज्ञापन

मालवा की धार्मिक नगरी देवास की पहचान यहां स्थित ऐतिहासिक माता टेकरी से है। टेकरी पर विराजित मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा के दर्शन के लिए वर्षभर श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्रि में यहां आस्था का विशेष सैलाब उमड़ता है। मान्यता है कि दोनों देवियों के वास के कारण ही इस स्थान का नाम देवास पड़ा। माता टेकरी से जुड़ी कई प्राचीन मान्यताएं और किंवदंतियां आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं। इनमें दो रूठी हुई बहनों की कहानी विशेष रूप से रोचक है।