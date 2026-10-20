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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Dewas: Bee Attack During Navratri Jawara Immersion Procession Injures 10–15 People, Panic Grips Village

देवास: जवारे विसर्जन के दौरान जुलूस में बैंड-बाजे बजते ही टूटीं मधुमक्खियां, अफरा-तफरी के बीच 15 लोग घायल

Tue, 20 Oct 2026 01:33 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास Published by: प्रिया वर्मा Updated Tue, 20 Oct 2026 01:33 PM IST
सार

नवरात्रि के जवारों के विसर्जन जुलूस के दौरान मधुमक्खियों के अचानक हमले से अफरा-तफरी मच गई। घटना में करीब 10 से 15 लोगों के घायल होने की जानकारी है। घायलों को जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

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Dewas: Bee Attack During Navratri Jawara Immersion Procession Injures 10–15 People, Panic Grips Village
जवारे विसर्जन जुलूस में मधुमक्खियों के हमले के बाद अस्पताल में भर्ती घायल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले के ग्राम राजोदा में नवरात्रि के जवारों के विसर्जन के दौरान निकाले जा रहे जुलूस में अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस घटना में करीब 10 से 15 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।

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जानकारी के अनुसार ग्राम राजोदा में जवारों के विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान बैंड-बाजे बज रहे थे, तभी अचानक मधुमक्खियों ने जुलूस में शामिल लोगों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। खुद को बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे। कई लोग खेतों की ओर दौड़ते नजर आए तो कुछ ने पेड़ों के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। घटना में करीब 10 से 15 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों की मदद से घायलों को उपचार के लिए देवास जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों का उपचार जारी है।
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ग्रामीणों के अनुसार जवारों के विसर्जन का जुलूस शांतिपूर्वक निकल रहा था, तभी अचानक हुए शोर के कारण मधुमक्खियों ने जुलूस पर हमला कर दिया। घटना के बाद जुलूस में शामिल लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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