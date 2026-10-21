फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Dewas News ›   At the Dewas Police Lines, tributes were paid to the martyrs on Martyrs' Commemoration Day

एमपी: देवास पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, परिजनों को शॉल-श्रीफल देकर किया सम्मानित

Wed, 21 Oct 2026 05:42 PM IST
देवास ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास Published by: देवास ब्यूरो Updated Wed, 21 Oct 2026 05:42 PM IST
सार

देवास पुलिस लाइन में शहीद स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पांजलि देकर वीर जवानों के बलिदान को याद किया। पुलिस अधीक्षक ने शहीदों के परिजनों को शॉल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया।

विज्ञापन
At the Dewas Police Lines, tributes were paid to the martyrs on Martyrs' Commemoration Day
शहीद स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम हुआ आयोजित - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर बुधवार को देवास पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों को नमन किया। इस दौरान शहीदों की स्मृति में सलामी देकर उनके अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देशसेवा के प्रति समर्पण को याद किया गया।

विज्ञापन

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह वर्द्धमान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक) एस. बाथम सहित विभिन्न थानों के थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सभी ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को नमन किया। इस दौरान माहौल भावुक रहा। अधिकारियों ने कहा कि शहीद जवानों की वीरता और कर्तव्य के प्रति समर्पण पुलिस विभाग के प्रत्येक जवान के लिए प्रेरणास्रोत है।

विज्ञापन

शहीद परिवारों को शॉल-श्रीफल भेंट कर किया सम्मानित
शहीद स्मृति दिवस पर पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान उनके बलिदान को याद करते हुए परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। पुलिस विभाग ने उन परिवारों के त्याग को भी नमन किया, जिन्होंने देश और समाज की सुरक्षा के लिए कर्तव्य निभाते हुए अपने प्रियजनों को खोया है।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें:  सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के दूसरे दिन दिग्विजय सिंह के तीखे तेवर, बोले- बेशर्मों को ही फर्क पड़ेगा

कर्तव्य निभाते हुए प्राण न्योछावर करने वालों को किया याद
पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद ने कहा कि शहीद स्मृति दिवस उन पुलिसकर्मियों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देश और समाज की सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। ऐसे वीर जवानों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग अपने शहीद साथियों के योगदान को सदैव सम्मान के साथ याद करता है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ उनके परिजनों का सम्मान भी किया जाता है। उनका साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी।

प्रतिवर्ष आयोजित होता है कार्यक्रम
शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में पुलिस लाइन में प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में शहीदों के परिजन शामिल होते हैं और उन्हें सम्मानित किया जाता है। देश और समाज की सुरक्षा के लिए कर्तव्य निभाते हुए प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों की स्मृति को जीवंत रखने और उनके योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed