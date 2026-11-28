बैतूल की बडोरा कृषि उपज मंडी में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया,रास्ते में खड़े ट्रक को हटाने की बात कहना एक अनाज व्यापारी के मुनीम को भारी पड़ गया। आरोप है कि ट्रक ड्राइवर ने पहले गाली-गलौच कर मारपीट की और फिर फोन करके अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। इसके बाद ऑटो में सवार होकर पहुंचे युवकों ने चाकू, लोहे की चेन और लाठियों से संतोष यादव पर हमला कर दिया। हमले में संतोष को गंभीर चोटें आई हैं। पूरी वारदात मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।घटना के विरोध में आज यादव समाज,हिंदू संगठनों और व्यापारी संगठनों ने मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। वहीं व्यापारी संगठनों ने मंडी परिसर में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग भी उठाई है। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है।दरअसल पूरा मामला 26 नवंबर की रात करीब 11 बजे का है। बडोरा कृषि उपज मंडी में अनाज व्यापारी के यहां मुनीम के रूप में काम करने वाले संतोष यादव ने ड्राइवर सलीम से रास्ता रोककर खड़े ट्रक को हटाने के लिए कहा। आरोप है कि इसी बात पर सलीम भड़क गया और संतोष के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट शुरू कर दी।इतना ही नहीं आरोप है कि सलीम ने फोन कर अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। कुछ ही देर में ऑटो में सवार होकर पहुंचे युवकों ने संतोष यादव को घेर लिया और चाकू,लोहे की चैन और लाठियों से बेरहमी से हमला कर दिया। इस हमले में संतोष यादव के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक संतोष यादव के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज सामने आने के बाद घटना को लेकर आक्रोश और बढ़ गया है।घटना के विरोध में यादव समाज,हिंदू संगठनों और व्यापारी संगठनों ने एकजुट होकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ट्रक ड्राइवर सलीम सहित घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।व्यापारी संगठनों का कहना है कि मंडी परिसर में सैकड़ों किसान, व्यापारी,वाहन चालक और हम्माल दिन-रात मौजूद रहते हैं। ऐसे में बाहरी लोगों का मंडी में घुसकर इस तरह मारपीट करना मंडी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। संगठन ने मंडी परिसर में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग भी की है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।