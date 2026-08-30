छिंदवाड़ा: इंस्टाग्राम रील देखकर खरीदी पिस्टल, 55 हजार में हथियारों का सौदा; छिंदवाड़ा में दो युवक गिरफ्तार

छिंदवाड़ा जिले में अवैध हथियारों की तस्करी और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत देहात थाना पुलिस ने दो युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्टल, एक छर्रे वाली पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हथियारों के परिवहन में इस्तेमाल सफेद रंग की कार CG04-DY-4001 को भी पुलिस ने जब्त किया है।

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