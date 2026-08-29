बानसुजारा बांध का जलस्तर बढ़ा: 8 गेट खोलकर धसान नदी में छोड़ा पानी; प्रशासन ने लोगों दूर रहने की अपील की

छतरपुर-टीकमगढ़ जिले की सीमा पर स्थित बानसुजारा बांध के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के बाद जल संसाधन विभाग ने शुक्रवार रात बांध के 6 और गेट खोलने का निर्णय लिया। इससे पहले बांध के 2 गेट पहले से खुले हुए थे। अब कुल 8 गेट 0.75-0.75 मीटर तक खोले गए हैं, जिससे करीब 792 घन मीटर प्रति सेकंड पानी धसान नदी में छोड़ा जाएगा।

बांध का पूर्ण भराव स्तर 316.50 मीटर है, जबकि वर्तमान जलस्तर 315.25 मीटर तक पहुंच गया है। बांध में करीब 450 घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी की आवक हो रही है। जल संसाधन विभाग के अनुसार, धसान नदी के निचले हिस्से में जलस्तर करीब 7 से 9 फीट तक बढ़ने की संभावना है।

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जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन और बांध प्रबंधन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों और आसपास के निचले इलाकों के निवासियों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों से धसान नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों से दूर रहने तथा किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की अपील की गई है।



विभाग के अनुसार, यदि बांध में पानी की आवक लगातार बढ़ती रही तो पानी की निकासी बढ़ाने के लिए और गेट खोले जा सकते हैं। ऐसे में धसान नदी के आसपास के निचले क्षेत्रों में जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। बानसुजारा परियोजना के अनुविभागीय अधिकारी आरएस शेजवार ने आमजन से अपील की है कि वे धसान नदी और आसपास के निचले क्षेत्रों में जाने से बचें। जलस्तर बढ़ने की स्थिति में प्रशासन और संबंधित अमले के निर्देशों का पालन करें तथा सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें।