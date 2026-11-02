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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Chhatarpur: Police Seize 22 Liquor Quarters from Grocery Shop in Second Raid Within Two Days

छतरपुर: किराना दुकान की आड़ में चल रहा था शराब का कारोबार, दो दिन में दो बार पुलिस की दबिश, 22 क्वार्टर जब्त

Mon, 02 Nov 2026 03:18 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Mon, 02 Nov 2026 03:18 PM IST
सार

टहनगा गांव में किराना दुकान की आड़ में शराब बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो दिन के भीतर दूसरी बार कार्रवाई करते हुए दुकान से देशी शराब के 22 क्वार्टर जब्त किए हैं। इससे पहले भी इसी दुकान से 10 से 12 क्वार्टर शराब बरामद हुई थी।

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Chhatarpur: Police Seize 22 Liquor Quarters from Grocery Shop in Second Raid Within Two Days
किराना दुकान की आड़ में अवैध शराब बेचने का मामला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले के लवकुशनगर थाना क्षेत्र में किराना दुकान की आड़ में अवैध शराब बेचने का मामला सामने आया है। टहनगा गांव में पुलिस ने एक किराना दुकान पर कार्रवाई करते हुए देशी शराब के 22 क्वार्टर जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले भी इसी दुकान से पुलिस ने 10 से 12 क्वार्टर शराब पकड़ी थी। इसके बावजूद शराब की बिक्री जारी रहने पर पुलिस ने दोबारा कार्रवाई की।

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पुलिस के अनुसार टहनगा गांव निवासी रुकमन अहिरवार पति ठाकुरदास अहिरवार की किराना दुकान से अवैध शराब बेची जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुकान की तलाशी ली। इस दौरान 22 क्वार्टर देशी शराब बरामद हुए, जिन्हें जब्त कर लिया गया। पुलिस ने महिला के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने महिला को पति के साथ थाने आने के लिए कहा। इस पर महिला ने बताया कि उसका पति उसके साथ नहीं रहता है और जमीन-जायदाद बेचकर कहीं चला गया है। पुलिस ने शराब जब्त करने के बाद मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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दो दिन पहले भी हुई थी कार्रवाई
लवकुशनगर थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि दो दिन पहले सूचना मिली थी कि टहनगा गांव में एक महिला अपनी किराना दुकान से शराब बेच रही है। इस पर पुलिस ने दुकान से 10 से 12 क्वार्टर शराब जब्त किए थे और महिला को थाने आने के लिए कहा था। इसके बाद भी शराब बिक्री की सूचना मिल रही थी। दोबारा कार्रवाई में 22 क्वार्टर शराब बरामद हुए हैं। मामले में आबकारी एक्ट की धारा 34 के तहत FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन, एसडीओपी नितेश पटेल के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में की गई। इसमें सहायक उप निरीक्षक राकेश शर्मा, प्रधान आरक्षक दीपक चतुर्वेदी, आरक्षक सतीश सिंह सहित पुलिस बल की भूमिका रही।

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