बोरे में बंद शव की गुत्थी सुलझी: शराब की लत से परेशान पिता ने ही करवाई बेटे की हत्या, तीन लाख की दी सुपारी

भिंड में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब की लत से परेशान एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या की साजिश रच डाली। बेटे को रास्ते से हटाने के लिए पिता ने तीन लोगों को एक-एक लाख रुपये की सुपारी दी। इसके बाद आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर खंती में फेंक दिया। देहात थाना पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक के पिता सहित चार आरोपियों को उत्तर प्रदेश के उरई से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल अर्टिगा कार और डेढ़ लाख रुपये भी बरामद किए हैं।

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