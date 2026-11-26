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छतरपुर। जिला न्यायालय ने किसान से रिश्वत मांगने के मामले में पटवारी अंकित पाठक को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पटवारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला करीब सात साल पुराना है।