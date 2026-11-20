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चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कर रहे रेत माफिया ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया। माफिया के बदमाशों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 552 पर चलते ट्रैक्टर-ट्रॉली से रेत खाली कर दी और वन विभाग के वाहन को टक्कर मारने का प्रयास किया। पुलिस ने वन विभाग की शिकायत पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।