भोपाल: आईएसबीटी पर 7.32 करोड़ की ड्रग्स जब्त, सलवार सूट की पैकिंग में छिपाकर ले जा रहा था युवक

ट्रेनों के बाद अब अंतरराज्यीय बसों के जरिए भी करोड़ों रुपये के मादक पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। भोपाल के इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आईएसबीटी) पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की छह दिन के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई में 7.32 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई है। इस मामले में दिल्ली निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है।

डीआरआई की टीम ने दिल्ली से बेंगलुरु जा रही बस में सवार युवक के दो ट्रॉली बैग की तलाशी ली। इनमें सलवार सूट की पैकिंग के बीच छिपाकर रखे गए 11 पैकेट मिले। जांच में इन पैकेटों से 9.139 किलोग्राम क्रिस्टलीय मादक पदार्थ मेथाम्फेटामाइन बरामद हुई। इसकी अनुमानित कीमत 7.32 करोड़ रुपये बताई गई है।

विज्ञापन

इससे पहले 14 अक्टूबर को डीआरआई ने इसी बस टर्मिनल पर एक महिला यात्री के पास से करीब 2.08 करोड़ रुपये कीमत की एम्फेटामाइन जब्त की थी। छह दिन के भीतर दोनों कार्रवाइयों में 9 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसियां अब तस्करी के नेटवर्क, ड्रग्स के स्रोत और इसकी आपूर्ति से जुड़े लोगों का पता लगाने में जुटी हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

डीआरआई की टीम ने भोपाल आईएसबीटी पर दिल्ली से बेंगलुरु जा रही बस में कार्रवाई की। इस दौरान दिल्ली निवासी एक युवक को पकड़ा गया। उसके पास मौजूद दो ट्रॉली बैग की तलाशी लेने पर 11 पैकेट मिले। इन्हें सलवार सूट की पैकिंग के बीच छिपाकर रखा गया था, ताकि सामान्य कपड़ों के सामान के रूप में ले जाया जा सके।तलाशी के दौरान पैकेटों से 9.139 किलोग्राम क्रिस्टलीय मादक पदार्थ बरामद हुआ। जांच में इसकी पहचान मेथाम्फेटामाइन के रूप में हुई। जब्त ड्रग्स की अनुमानित कीमत 7.32 करोड़ रुपये बताई गई है। कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि ड्रग्स कहां से लाई गई थी और इसे किसे पहुंचाया जाना था।भोपाल आईएसबीटी पर डीआरआई की यह छह दिन के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 14 अक्टूबर को दिल्ली से बेंगलुरु जा रही बस में सफर कर रही एक महिला यात्री के पास से करीब 2.08 करोड़ रुपये कीमत की एम्फेटामाइन बरामद की गई थी। दोनों मामलों में दिल्ली से बेंगलुरु जा रही बसों का सामने आना जांच एजेंसियों के लिए अहम बिंदु है। हालांकि, दोनों मामलों के बीच सीधा संबंध है या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।भोपाल आईएसबीटी से देश के कई बड़े शहरों के लिए बसों का संचालन होता है। ऐसे में यहां करोड़ों रुपये के मादक पदार्थों की बरामदगी ने अंतरराज्यीय बसों के जरिए होने वाली तस्करी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। डीआरआई और संबंधित एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ड्रग्स की खेप कहां से लाई गई थी, इसे किसे पहुंचाया जाना था और इस तस्करी में कितने लोग शामिल हैं। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि दोनों मामलों के पीछे एक ही गिरोह सक्रिय है या अलग-अलग नेटवर्क काम कर रहे हैं।छह दिन के भीतर दो बड़ी बरामदगियों के बाद भोपाल आईएसबीटी मादक पदार्थों की तस्करी की जांच का केंद्र बन गया है। कपड़ों की पैकिंग के बीच ड्रग्स छिपाकर ले जाने के मामले में एजेंसियां अब पकड़े गए आरोपियों से आगे बढ़कर सप्लाई नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। जांच से ही स्पष्ट होगा कि इन खेपों के पीछे कौन लोग हैं और तस्करी का नेटवर्क कितना बड़ा है।