मध्यप्रदेश: कोटा और ग्वालियर हादसे के घायलों से मिले सीएम मोहन यादव,एआईआईएमएस में जाना इलाज का हाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 21 Oct 2026 06:08 PM IST
सार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के एम्स पहुंचकर कोटा और ग्वालियर सड़क हादसों में घायल मरीजों से मुलाकात की और उनके इलाज की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।
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विस्तार
कोटा और ग्वालियर में हुए सड़क हादसों में घायल लोगों का हाल जानने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को भोपाल के एम्स पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने घायलों के परिजनों से भी बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से घायलों की स्थिति, चल रहे इलाज और उन्हें दी जा रही दवाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि सभी घायलों के उपचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और उन्हें बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की।
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कोटा हादसे के 14 घायल एम्स में भर्ती
भोपाल से खाटूश्याम जी जा रही मिनी बस कोटा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस हादसे में घायल बैतूल के 14 लोगों को इलाज के लिए एम्स भोपाल में भर्ती कराया गया है। वहीं, ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के पास हुए हादसे में घायल दो मरीजों को भी एयरलिफ्ट कर एम्स लाया गया है।
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पीड़ित परिवारों को मदद का भरोसा
मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों और डॉक्टरों से घायलों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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कोटा हादसे के 14 घायल एम्स में भर्ती
भोपाल से खाटूश्याम जी जा रही मिनी बस कोटा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस हादसे में घायल बैतूल के 14 लोगों को इलाज के लिए एम्स भोपाल में भर्ती कराया गया है। वहीं, ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के पास हुए हादसे में घायल दो मरीजों को भी एयरलिफ्ट कर एम्स लाया गया है।
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पीड़ित परिवारों को मदद का भरोसा
मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों और डॉक्टरों से घायलों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।