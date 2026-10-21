भोपाल: रानी कमलापति स्टेशन पर दुरंतो एक्सप्रेस में हंगामा, पैंट्री कर्मचारियों पर यात्रियों को पीटने का आरोप

रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा के दावों के बीच राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर दुरंतो एक्सप्रेस में हंगामे का मामला सामने आया है। दिल्ली सराय रोहिल्ला से यशवंतपुर जा रही एसी दुरंतो एक्सप्रेस में पैंट्री कर्मचारियों और यात्रियों के बीच विवाद होने की जानकारी सामने आई है। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर चेन पुलिंग की गई और ट्रेन के रानी कमलापति स्टेशन पहुंचने के बाद कुछ यात्रियों को नीचे उतारकर उनके साथ मारपीट की गई। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, मामले में अब तक किसी भी पक्ष की ओर से जीआरपी में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

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जानकारी के अनुसार, ट्रेन नंबर 12214 दिल्ली सराय रोहिल्ला-यशवंतपुर एसी दुरंतो एक्सप्रेस में पैंट्री वेंडर्स और यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते मामला बढ़ गया। आरोप है कि चेन पुलिंग के बाद ट्रेन के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पैंट्री के कुछ कर्मचारियों ने यात्रियों को नीचे उतारा और उनके साथ मारपीट की। हालांकि, विवाद की असल वजह क्या थी और इस घटनाक्रम में कितने यात्री शामिल थे, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सामने आए घटनाक्रम के संबंध में भी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।घटना को लेकर यह दावा भी किया जा रहा है कि हंगामे के दौरान मौके पर केवल एक महिला पुलिसकर्मी नजर आ रही थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यात्रियों और पैंट्री कर्मचारियों के बीच विवाद बढ़ने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद था या नहीं। रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थल पर इस तरह की घटना यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ाती है। हालांकि, मौके पर सुरक्षा बल की वास्तविक संख्या और विवाद के दौरान पुलिस की भूमिका को लेकर अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।रानी कमलापति स्टेशन की जीआरपी के अनुसार, इस मामले में न तो किसी यात्री ने शिकायत दर्ज कराई है और न ही पैंट्री कर्मचारियों की ओर से किसी विवाद की सूचना दी गई है। ऐसे में मारपीट के आरोपों, विवाद की वजह और पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। फिलहाल, शिकायत नहीं मिलने के कारण मामले में आधिकारिक कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि घटना से जुड़े तथ्य सामने आते हैं या नहीं और रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाता है।