एमपी में बदलेगा मौसम: अब ठंड दिखाएगी तेवर, तेजी से  गिर सकता है रात का पारा, धनतेरस-दिवाली पर खिली रहेगी धूप

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पिछले एक सप्ताह से मध्य प्रदेश में तूफान अर्नब और मुरासु के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिला। इनके असर से पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर और उज्जैन संभाग के कुछ इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। बुधवार को भी पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। हालांकि, अब मौसम का मिजाज बदल रहा है। प्रदेश में फिलहाल कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अगले तीन दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है।नवंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होते ही ठंड का असर बढ़ने लगेगा। मौसम विभाग के अनुसार, रात के तापमान में करीब 2 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर ग्वालियर-चंबल संभाग में देखने को मिल सकता है। यहां उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण रातें ज्यादा सर्द होंगी। ग्वालियर में नवंबर महीने में न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। यह रिकॉर्ड करीब 57 साल पुराना है। वहीं उज्जैन में 53 साल पहले नवंबर में पारा 2.3 डिग्री तक गिर गया था।ठंड बढ़ने के साथ नवंबर में बारिश की संभावना भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में नवंबर के दौरान बारिश होने का पुराना ट्रेंड रहा है। इस बार भी महीने के तीसरे और चौथे सप्ताह में मौसम प्रणाली सक्रिय होने पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। फिलहाल राहत की बात यह है कि धनतेरस और दीपावली पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। दिन में धूप और रात में हल्की ठंड का अहसास होगा।