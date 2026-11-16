छठ के बाद यात्रियों को राहत: भोपाल मंडल से गुजरेंगी चार स्पेशल ट्रेनें, 18 से 28 नवंबर तक मिलेगी सुविधा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गाड़ी संख्या 01667 रानी कमलापति-दानापुर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब 20, 23 और 27 नवंबर को भी चलेगी। पहले इसका संचालन 16 नवंबर तक निर्धारित था। यह ट्रेन सोमवार और शुक्रवार को रानी कमलापति से रवाना होती है। वापसी में गाड़ी संख्या 01668 दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल के तीन अतिरिक्त फेरे 21, 24 और 28 नवंबर को संचालित होंगे। पहले इसका संचालन 17 नवंबर तक अधिसूचित था। दोनों दिशाओं में ट्रेन अपने निर्धारित समय और ठहराव के अनुसार चलेगी। रानी कमलापति से ट्रेन 14:25 बजे रवाना होकर 15:25 बजे नर्मदापुरम और 15:55 बजे इटारसी पहुंचेगी। वापसी में इटारसी से 7:50 बजे और नर्मदापुरम से 8:35 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10:50 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी।गाड़ी संख्या 05593 रक्सौल-लोकमान्य तिलक टर्मिनस वन-वे पूजा स्पेशल 18 नवंबर को शाम 7:10 बजे रक्सौल से रवाना होगी। यह 19 नवंबर को शाम 5:40 बजे इटारसी पहुंचेगी और 5:50 बजे रवाना होगी। इसके बाद 20 नवंबर को सुबह 5:30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। इस ट्रेन में 18 एलएचबी कोच होंगे। इनमें 12 द्वितीय श्रेणी कुर्सीयान, चार सामान्य श्रेणी, एक एसएलआरडी और एक जनरेटर कार शामिल है।गाड़ी संख्या 05581 मधुबनी-अहमदाबाद वन-वे पूजा स्पेशल 18 नवंबर को शाम 6:15 बजे मधुबनी से रवाना होगी। यह 19 नवंबर को भोपाल मंडल के बीना में शाम 6:35 बजे, विदिशा में 7:35 बजे और संत हिरदाराम नगर में रात 8:45 बजे पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन उज्जैन, रतलाम और दाहोद सहित विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए 20 नवंबर को सुबह 7:15 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। इसमें 18 आईसीएफ कोच होंगे, जिनमें 10 स्लीपर, पांच सामान्य श्रेणी, एक द्वितीय श्रेणी कुर्सीयान और दो एसएलआरडी कोच शामिल हैं।गाड़ी संख्या 05291 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस वन-वे स्पेशल 18 नवंबर को सुबह 8 बजे बरौनी से रवाना होगी। यह 19 नवंबर को सुबह 8:40 बजे विदिशा, 10 बजे रानी कमलापति और 11:40 बजे इटारसी पहुंचेगी। यहां क्रमशः दो, पांच और दस मिनट का ठहराव रहेगा। ट्रेन 20 नवंबर को सुबह 4:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 18 आईसीएफ कोच होंगे। इनमें 10 शयनयान, छह सामान्य श्रेणी और दो एसएलआर कोच शामिल हैं।रेलवे के अनुसार, रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल के विस्तारित फेरों के लिए आरक्षण कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू हो चुका है। अन्य विशेष ट्रेनों की यात्रा से पहले यात्री एनटीईएस ऐप या वेबसाइट पर ट्रेन की स्थिति और समय-सारणी देख सकते हैं। इसके अलावा रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।