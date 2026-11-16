भोपाल: प्रेमिका से विवाह नहीं पाने के तनाव में युवक ने जहर खाकर दी जान, इलाज के दौरान मौत

राजधानी भोपाल के एक युवक ने इसलिए जहर खाकर जान दे दी, क्योंकि वह इंदौर की एक युवती से प्रेम-विवाह करना चाहता था। युवक के परिजन तो शादी के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन युवती के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। प्रेमिका से शादी नहीं कर पाने के कारण उसने तनाव में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

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