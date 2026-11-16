मैनिट के सर्वे को पेटेंट: सिटी बसों का बदलेगा हिसाब-किताब, अब उम्र, आमदनी और सुरक्षा के पैमाने पर होगी जांच

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इस अध्ययन में भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (बीसीएलएल) की बसों में सफर करने वाले 437 यात्रियों से सीधे बातचीत की गई। बसों के अंदर और बस स्टॉप पर प्रश्नावली के जरिए यात्रियों की राय जुटाई गई। इसमें उनकी उम्र, महिला या पुरुष, आमदनी और शिक्षा से जुड़ी जानकारी भी शामिल की गई। शोध का मकसद यह समझना था कि अलग-अलग वर्गों के यात्रियों के लिए अच्छी बस सेवा का मतलब क्या है।शोध में बस सेवा के मूल्यांकन के लिए सात प्रमुख आयाम तय किए गए हैं। इनमें बस स्टॉप तक पहुंच की सुविधा, सफर में आराम, किराया, पर्यावरण पर प्रभाव, बसों की नियमितता, सुरक्षा और यात्रा में लगने वाला समय शामिल हैं। यानी किसी यात्री के लिए समय पर बस मिलना सबसे जरूरी हो सकता है, तो किसी दूसरे के लिए कम किराया और सुरक्षित सफर प्राथमिकता हो सकती है। शोध में इसी अंतर को समझने की कोशिश की गई है। अब बस सेवा का मूल्यांकन केवल सरकारी आंकड़ों से नहीं, बल्कि यात्रियों के वास्तविक अनुभव और जरूरतों से भी किया जा सकेगा।शोध में सामने आया कि यात्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का उनकी प्राथमिकताओं से महत्वपूर्ण संबंध है। अलग-अलग उम्र, आमदनी, शिक्षा और महिला-पुरुष होने के आधार पर सुविधाओं को लेकर उनकी अपेक्षाएं बदलती हैं। शोध में तैयार मॉडल यात्रियों की प्राथमिकताओं में होने वाले करीब 30 प्रतिशत बदलाव को समझाने में सफल रहा। शोधकर्ताओं का मानना है कि बड़े और छोटे शहरों में लोक परिवहन की जरूरतें एक जैसी नहीं हो सकतीं। इसी तरह हर यात्री की अपेक्षाएं भी अलग होती हैं। इसलिए बस सेवा का स्तर तय करने के लिए यात्रियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनकी जरूरतों को शामिल करना जरूरी है।भोपाल में लोक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिहाज से यह शोध महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके आधार पर बसों के रूट, सेवा के समय, किराये, सुरक्षा और दूसरी सुविधाओं की योजना यात्रियों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार बनाई जा सकती है। इससे उन इलाकों और यात्री वर्गों की जरूरतें भी सामने आ सकेंगी, जिन्हें मौजूदा व्यवस्था में पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस शोध में मैनिट भोपाल के डॉ. राहुल तिवारी के साथ स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), भोपाल की डॉ. क्षमा पुंटाम्बेकर और सीएसआईआर-सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई), रुड़की की डॉ. पूर्णिमा परिडा शामिल रहीं। इस पेटेंट की खास बात यह है कि यह बसों की संख्या बढ़ाने के बजाय यात्रियों की जरूरत समझकर परिवहन व्यवस्था सुधारने का रास्ता दिखाता है। अब चुनौती इस पद्धति को भोपाल की सिटी बस व्यवस्था में लागू करने और उसके आधार पर सुविधाओं में बदलाव करने की होगी।